La société civile lance une campagne en Flandre contre "la dégradation du vivre-ensemble"

Rassemblés sur la Groenplaats à Anvers, les quelque 150 militants ont fait part de leur tristesse par rapport à l'influence croissante des idées d'extrême-droite, notamment dans les politiques menées en Flandre. L'extrême-droite ne devrait pas être considérée comme un "interlocuteur normal", selon eux. "Nous sommes confrontés à une crise de l'accueil et certains parlent de 'faire le ménage' alors qu'il s'agit d'êtres humains dont certains se noient en Méditerranée", déplore Sarah Scheepers, membre du mouvement Hart Boven Hard. Et d'ajouter que "la société civile qui contribue à construire du tissu social est mise sous pression à cause des coupes budgétaires". Malgré les sondages favorables au Vlaams Belang, la société flamande n'est pas majoritairement d'extrême-droite, assurent les organisateurs de cette campagne. "À la fin du mois, il ne reste plus grand-chose pour beaucoup" et l'extrême-droite surfe sur cette colère, selon Mme Scheepers. Pourtant, "il existe d'autres solutions que le 'diviser pour mieux régner' que propose l'extrême-droite". (Belga)