La ville de Bruges va adapter le règlement d'urbanisme dans le cadre du dossier du stade

Le règlement brugeois comporte une norme de stationnement qui stipule qu'il doit se faire sur terrain privé. "Il est prévu qu'il soit possible de déroger à cette norme, mais le juge n'a pas accepté cette dérogation, disant que la règle n'est pas claire", a précisé M. Demon. La ville veut désormais modifier ce point. "L'interprétation faite par le juge est que toutes les offres en stationnement doivent être sur une propriété privée, mais c'est impossible. Nous allons préciser dans le règlement qu'il n'est plus nécessaire que ce soit sur une propriété privée". Franky Demon se présentera bientôt devant le collège des échevins avec un nouveau règlement, et cela sera suivi d'un cycle de consultation. "J'estime que nous pourrons ensuite voter le plan au conseil communal dans un délai d'environ cinq mois", a-t-il déclaré. En outre, il appartient au Club de Bruges d'adapter le plan de mobilité. Après cela, le Club pourra réintroduire une demande de permis à la région flamande. (Belga)