Le taux belge à 10 ans au plus haut depuis 2012

Le rendement sur les obligations d'État augmente dans toute la zone euro mardi, alors qu'il est attendu que la Banque centrale européenne (BCE) renforce sa politique monétaire au vu des rebondissements inattendus de l'inflation, en France et en Espagne notamment. Les investisseurs anticipent pour la première fois que la BCE augmentera son taux directeur à 4% d'ici février 2024, écrit l'agence de presse financière Bloomberg. Auparavant, ils tablaient sur un pic de 3,5% cette année. Quatre pour cent, ce serait le taux directeur le plus élevé de ces 20 dernières années, ajoute Bloomberg. Pour mai, une nouvelle hausse de la BCE de 25 à 50 points de base est attendue. Ces prévisions poussent à la hausse les taux à long terme. Le taux à 10 ans italien a ainsi augmenté de 11 points de base à plus de 4,5%. Des taux élevés sont défavorables aux personnes qui empruntent ainsi que pour le Trésor belge. (Belga)