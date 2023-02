L'Italienne Marta Bastianelli remporte le Grand Prix Samyn devant deux autres Italiennes

L'Italienne de l'équipe UAE ADQ a lancé l'attaque décisive à moins de 3 kilomètres de l'arrivée dans le dernier secteur pavé. Elle a devancé au sprint sa compatriote Maria Giulia Confalonieri (Uno-X Pro), la seule qui était parvenue à l'accompagner, à l'arrivée des 99,4 km du parcours tracé entre Quaregnon et Dour. Une autre Italienne Vittoria Guazzini (FDJ-SUez) a remporté le sprint du peloton à 8 secondes (temps officieux) et pris la 3e place de cette première course sur route wallonne de l'année. Côté belge, Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck) a pris la 8e place et Mieke Docx (Lotto Dstny Ladies) la 9e. Bastianelli, 35 ans, championne du monde 2007, succède au palmarès à la Danoise Emma Norsgaard, victorieuse l'an dernier. Lotte Kopecky s'était imposée en 2021. (Belga)