New York domine Boston qui doit céder la première place de la conférence Est à Milwaukee

Privés de Jaylen Brown (fracture faciale), les Celtics ont manqué d'énergie sur le parquet du Madison Square Garden, 48 heures après leur victoire à l'arraché contre les Sixers grâce notamment à un shoot salvateur de Jayson Tatum. Celui-ci eu du mal à trouver la mire (14 pts à 6/18 au tir, 9 ast) avant de prendre une deuxième faute technique synonyme d'exclusion, la première de sa carrière. Julius Randle a lui été la locomotive des Knicks en attaque (23 pts, 7 rbds), avec Immanuel Quickley (23 pts) en sortie de banc. New York est 5e après ce 6e succès de rang, la plus longue série de la conférence derrière les 14 victoires de Milwaukee. Le Heat, 7e, a mis un terme à une sa série de quatre défaites. Les Sixers, qui ont compté jusqu'à 11 unités de retard, sont repassés devant au score à 1:41 du terme. Jimmy Butler s'est employé à renverser la tendance. Il a fini avec 23 points (à 9/14 aux tirs), 11 rebonds, 9 passes et 4 interceptions. Charlotte (14e) a enchaîné une cinquième victoire consécutive (117-106) contre Détroit, tout en déplorant la blessure de son meneur LaMelo Ball (18 pts), victime d'une fracture au pied droit. Enfin, Orlando (13e), porté par Paolo Banchero (29 pts, 8 rebs) a infligé un quatrième revers d'affilée à La Nouvelle-Orléans (101-93), qui stagne en 10e position à l'Ouest. (Belga)