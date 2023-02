Nombre record d'adeptes de l'autopartage en Belgique

Plus de la moitié des personnes pratiquant l'autopartage vient de Flandre. Dans la capitale aussi, l'habitude commence à s'ancrer puisqu'on y recense un peu plus de 50.000 utilisateurs, soit 41% du total. La Wallonie ne participe que pour 3% du chiffre national. C'est essentiellement le système "free floating" qui a connu un franc succès l'an dernier. Cette formule permet de rendre le véhicule à un autre endroit que celui où on le prend en charge. Certaines formules fonctionnent avec des emplacements fixes, d'autres avec des zones où stationner la voiture. L'an passé, le nombre d'usagers ayant opté pour le "free floating" a augmenté de 78%. Le nombre de véhicules partagés a lui aussi connu un boost en 2022. On en dénombre aujourd'hui 5.316. Sur l'année 2022, 671 nouveaux véhicules partagés se sont ajoutés au parc. Derrière cette hausse, on retrouve la possibilité du "free floating", l'arrivée de l'acteur allemand Miles et l'élargissement de la flotte de Poppy, estime Autodelen.net. De nombreux "autopartageurs" se sont séparés de leur véhicule privé parce qu'ils n'en ont plus ou moins besoin, dit encore le rapport. (Belga)