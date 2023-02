Repêchés comme 'lucky-loser', Sander Gillé et Joran Vliegen au deuxième tour du double

Sander Gillé, 32 ans, 54e mondial et Joran Vliegen, 29 ans, 55e à l'ATP en double, ont battu le Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi (ATP 84 double), 42 ans, et l'Indien Ramkumar Ramanathan (ATP 135), 28 ans: 6-4, 3-6 et 10/5 au super jeu décisif. La partie a duré 1 heure et 24 minutes. En quarts de finale, la paire belge de Coupe Davis sera opposée au Bélarusse Ilya Ivashka et au Russe Andrey Rublev. Ce sont les seuls Belges engagés dans ce tournoi aux Emirats arabes unis. (Belga)