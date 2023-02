The Best FIFA Football Awards - Alaba victime d'insultes racistes pour avoir préféré Messi à Benzema

Alaba a alors expliqué la raison de son vote. La voix accordée à l'Autriche est celle de l'ensemble de l'équipe et non la sienne uniquement. "Tout le monde dans le conseil d'équipe peut voter et c'est comme ça que ça se décide. Tout le monde sait, surtout Karim, à quel point je l'admire lui et ses performances. J'ai souvent dit que pour moi, il est le meilleur attaquant du monde, et c'est toujours le cas. Sans aucun doute." Lionel Messi a été désigné meilleur joueur FIFA de l'année 2022, lundi soir à Paris. Il a obtenu 52 points et été préféré à Kylian Mbappé (44) et Karim Benzema (34). (Belga)