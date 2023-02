Un loup repéré dans le Brabant flamand pour la quatrième fois en un mois

L'animal a été aperçu vers 08h30 à Molenbeek-Wersbeek, dans la commune de Bekkevoort. Un autre loup avait déjà été observé la veille à Bierbeek, toujours dans le Brabant Flamand. Des traces de loup avaient été découvertes à Lovenjoel et Lubbeek le week-end des 4 et 5 février. Quelques jours plus tard, le 7 février, plusieurs personnes avaient rapporté avoir vu un spécimen à Schriek, Keerbergen et Haacht. Des proies avaient aussi été retrouvées à Boortmeerbeek et à Bierbeek. Selon l'ASBL, il est impossible d'affirmer avec certitude qu'il s'agit du même animal. Seuls des tests ADN, qui prennent parfois plusieurs mois, pourraient apporter une réponse définitive. "L'année dernière, les loups itinérants évoluaient plutôt dans la région d'Anvers, explique Jan Loos de Welkom Wolf. "C'est désormais le Brabant flamand qui a cet honneur." Les canidés observés sont probablement des individus itinérants, à la recherche d'un partenaire et d'un endroit approprié pour s'installer. Il est peu probable qu'un loup s'installe dans le Brabant flamand, la province manquant de lieux de repos et de nourriture. (Belga)