Un trio italien conduit par Marta Batianelli sur le podium du GP Samyn des Dames

(Belga) Marta Bastianelli (Team UAE-ADQ), championne du monde en 2007 et récente troisième du Circuit Het Nieuwsblad derrière Lotte Kpoecky et Lorena Wiebes, a remporté au sprint à deux la 12e édition du Samyn des Dames (1.1), disputé entre Quaregnon et Dour sur la distance de 99,4 kilomètres. L'Italienne de 35 ans a décanté la course dans le dernier secteur pavé, à un peu plus de deux kilomètres de l'arrivée, avant de s'imposer dans un sprint à deux.