WTA Monterrey - Elise Mertens passe le premier tour

Mertens, qui est 4e tête de série au Mexique, rencontrera au 2e tour la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 44) ou l'Italienne Camila Giorgi (WTA 46). La Limbougeoise de 27 ans n'avait plus joué depuis le 14 février et son élimination au 1er tour au WTA 500 de Doha. Elle avait franchi auparavant les trois tours de qualification. Une douleur à l'épaule l'avait contrainte de déclarer forfait pour le double au Qatar puis la semaine dernière au WTA 1000 de Dubaï. Elle était rentrée se soigner à Hasselt. Lundi, Ysaline Bonaventure (WTA 96), l'autre Belge présente à Monterrey, a éliminé la qualifiée grecque Despina Papamichail (WTA 150) 7-6 (7/5), 4-6 et 6-1. La Stavelotaine rencontrera au 2e tour soit la tête de série N.6 la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 45) soit la Russe Kamilla Rakhimova (WTA 97). Ysaline Bonaventure est aussi inscrite en double où elle fait la paire avec l'Italienne Lucia Bronzetti. (Belga)