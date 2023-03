All Eyez on Brussels - Une grosse affiche, et enfin l'occasion de rafler un titre pour Anas Messaoudi

Ce prometteur gala permettra surtout enfin à Anas Messaoudi, 29 ans, toujours invaincu après quatorze combats, tous victorieux, de concourir pour un titre. La ceinture Internationale IBF des welters (entre 63,503 et 66,678 kg), vacante, sera en effet l'enjeu de son duel contre le Mexicain Miguel Parra (29 ans, 24 victoires, 3 défaites et un nul). Une deuxième ceinture sera remise au cours de la soirée. Le mi-lourd (entre 76,205 et 79,378 kg) libyen Malik Zinad, 29 ans, la terreur du team de Maatala, avec vingt victoires en vingt combats, dont seize par k.o, aura en effet l'occasion d'ajouter le titre WBA Continental à sa collection. À condition de battre "Le Bombardier Catalan" de Thuir Mickael Diallo (31 ans, 20 victoires, dont 17 avant la limite, 0 défaite et 2 nuls). Zinad a déjà été champion International WBF, champion Intercontinental IBO, et champion Méditerranéen WBC. Nabil Messaoudi, 24 ans, le jeune frère d'Anas, absent des rings depuis un an, également invaincu avec huit victoires acquises avant la limite à son palmarès, tentera lui de le demeurer au terme d'un combat de super-welters (entre 66,678 et 69,853 kg) en six rounds contre le Hongrois Kristof Kovacs (25 ans, 9 victoires, dont 7 par k.o, 1 défaite). Enfin last but not least, le lourd (plus de 90,719 kg ) Joël Tambwe Djeko, ex-challenger EBU de Tony Yoka il y a deux ans à Nantes, et qui n'a plus boxé dépuis, effectuera sa rentrée dans un six rounds, contre un adversaire à désigner. (Belga)