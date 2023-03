ATP Dubaï - Sander Gillé et Joran Vliegen se hissent en demi-finales

(Belga) Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour les demi-finales du double du tournoi de tennis ATP de Dubaï, épreuve sur surface dure dotée de 2.855.495 dollars, mercredi, aux Emirats arabes unis. Gillé, 32 ans, 54e mondial en double et Joran Vliegen, 29 ans, 55e à l'ATP, ont battu en quarts de finale 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) la paire formée par le Bélarusse Ilya Ivashka (non classé en double, 80e mondial en simple) et le Russe Andrey Rublev (ATP 161 en double, ATP 6 en simple). La rencontre a duré 1 heure et 36 minutes.