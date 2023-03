Child Focus plaide pour une version belge de "Take It Down" contre la pédopornographie

Avec son outil en ligne "Take It Down", le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) américain permet aux utilisateurs de cesser le partage en ligne d'images ou vidéos où ils apparaissent nus, partiellement nus ou qui sont sexuellement explicites. Meta, qui a investi dans l'outil, propose le service sur deux de ses plateformes : Facebook et Instagram. Le site web OnlyFans, l'application française Yubo et le site pornographique Pornhub y participent déjà. "C'est un grand pas dans la bonne direction", a estimé la directrice générale de Child Focus Heidi De Pauw. "Les abus sexuels sont traumatisants en soi, mais savoir que vos photos continuent de circuler est au moins aussi mauvais pour de nombreuses victimes." Child Focus a également en projet un outil similaire basé sur l'intelligence artificielle, mais obtient peu de soutien de la part des réseaux sociaux. "Nous nous heurtons souvent à l'argument de la vie privée. Nous demandons depuis un certain temps que l'industrie prenne ses responsabilités et que les plateformes se donnent la main", a regretté Mme De Pauw. À la suite du lancement de "Take It Down", une rencontre est prévue entre Child Focus et ses homologues américains lundi après-midi. "Lors de cette réunion, nous verrons quelles sont les possibilités en Belgique. Si c'est financièrement réalisable, il ne faut pas hésiter à aller dans ce sens. Cela nécessite une coopération entre la police, la justice et l'industrie", a conclu Mme De Pauw. (Belga)