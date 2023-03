Chroniqueur judiciaire attaqué aux Pays-Bas - La protection de Peter R. de Vries n'était pas adaptée, selon un rapport

Concernant l'enquête sur l'assassinat de Peter R. de Vries, il ressort que des signaux de préparation de l'attaque ont été clairement sous-estimés et ne sont dès lors pas parvenus aux autorités compétentes. "Par conséquent, ces dernières ne pouvaient pas juger s'il était opportun ou non d'adapter l'encadrement sécuritaire" du journaliste, conclut l'OVV. Il n'y avait par exemple aucune mesure structurelle de surveillance lors de ses apparitions médiatiques. Peter R. de Vries a été la troisième victime mortelle dans l'entourage de Nabil B., un ancien membre de la bande du trafiquant néerlando-marocain Ridouan Taghi et témoin à charge contre ce baron de la drogue. Le chroniqueur judiciaire était son confident. Son avocat, Derk Wiersum, avait été retrouvé assassiné par balles à son domicile en septembre 2019, tandis que le frère du repenti avait quant à lui été assassiné en mars 2018. (Belga)