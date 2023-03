Coupe de Belgique - Mbaye Leye furieux de l'intervention du VAR: "C'est un gros scandale"

"C'est un très gros scandale", a déclaré Mbaye Leye. "Après le week-end dernier et le match du Club de Bruges contre Gand, Hein Vanhaezebrouck a tapé sur la table. Il a parlé de la faillite du VAR et je ne peux pas le dire autrement. Il y a des règles et elles doivent être suivies. C'est en tout cas ce que je pensais." Mbaye Leye a également été interrogé sur la performance de ses joueurs. "Mais je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet pour le moment", a-t-il indiqué. "Je suis fier de leur performance à dix. Mais je ne suis concerné que par la phase avec Ciranni pour le moment. C'est incompréhensible. Nous sommes volés. Nous ne méritons pas cela." (Belga)