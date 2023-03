Euroligue féminine - Malines termine par une défaite à Mersin

Déjà éliminées, les Malinoises tenaient tête aux Turques dans le premier quart-temps (18-18). Mersin menait de 8 points à la pause (39-31) et portait son avance à 11 points (56-45) au moment d'aborder les dix dernières minutes. Malines se rapprochait dans le dernier quart, sans parvenir à menacer l'équipe turque. Lisa Berkani a mis 20 points Malines, ajoutant 7 passes. Avec 12 points et 13 rebonds, Ziomara Morrison s'est aussi illustrée. Tiffany Hayes a inscrit 19 points pour Mersin. Les Kangoeroes terminent à la huitième et dernière place du groupe avec 16 points et un bilan de 3 victoires pour 11 défaites. Mersin est en tête avec 24 points (10 victoires, 4 défaites). Les quatre premiers de chacun des deux groupes sont qualifiés pour les quarts de finale. Les quatre autres clubs de chaque poule sont éliminés. Contrairement à la saison dernière, les 5es et 6es ne sont pas reversés en Eurocoupe FIBA. (Belga)