Il n'y aura pas de carafe d'eau gratuite en Wallonie

Pour de nombreux restaurateurs, l'eau représente des rentrées dont ils ne peuvent se passer. Pour l'association sectorielle de l'Industrie belge des eaux et boissons rafraîchissantes (FIEB), la gratuité de l'eau est même inconcevable. "Les entreprises de production d'eau de source ne sont pas subsidiées. L'Horeca représente environ 30% des revenus totaux pour l'eau en bouteille", explique notamment Philip Buisseret, secrétaire général de l'association. Les craintes des producteurs d'eau et de l'Horeca semblent avoir été entendues par le gouvernement wallon. Willy Borsus (MR), ministre wallon de l'Économie, confirme qu'il n'a pris aucune mesure pour honorer la promesse du gouvernement au début de son mandat et qu'il n'en prendra pas d'ici la fin de la législature. "C'est aux professionnels de l'Horeca d'agir et faire leur choix en la matière", avance Willy Borsus. "Les établissements qui veulent proposer gratuitement de l'eau peuvent bien entendu le faire. On n'oblige à rien. La gratuité n'existe pas: quelqu'un la paye toujours à un moment." (Belga)