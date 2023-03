La prépension du président de la CSC critiquée, le syndicat se défend

Le départ de Marc Leemans de la présidence de la CSC à la fin de l'année selon ces modalités a soulevé de vives critiques au nord comme au sud du pays, la N-VA parlant même de "fraude sociale". L'Open Vld, le MR et le CD&V se sont également offusqués de cette situation. Pour le syndicat chrétien, M. Leemans a cependant droit au régime RCC "comme tout le monde" alors qu'il remplit aux conditions d'âge - il fêtera bientôt ses 62 ans - et de carrière. Le RCC permet, à partir de 62 ans, de percevoir une allocation de chômage avec un complément d'entreprise en attendant de percevoir une allocation de pension. En principe, les bénéficiaires doivent rester disponibles sur le marché du travail jusqu'à 65 ans et accepter un emploi ou une formation adaptée, même s'il existe des exceptions. (Belga)