La Protection civile met à l'honneur ses volontaires

La Protection civile dépend du SPF Intérieur. Elle a pour but de venir en aide à la population, notamment lors de catastrophes. Elle intervient également en renfort aux pompiers, aux ambulanciers et à la police fédérale dans leurs missions. Elle compte deux casernes. La première se situe à Crisnée, en province de Liège et compte 158 volontaires. La seconde se trouve à Brasschaat, en province d'Anvers et en compte 69. "Tous les profils sont intéressants", selon la porte-parole de la Protection civile, Sophie Simal. "Nous recherchons des personnes ayant des compétences génériques, logistiques, scientifiques ou informatiques." Les missions sont très variées : cela va du traitement d'appel en cas d'urgence à l'extraction de victimes hors des décombres après un incendie ou une explosion comme celle qui a soufflé un immeuble à Turnhout en décembre 2021. En laboratoire, des volontaires assistent le personnel du service CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) afin d'identifier des produits potentiellement dangereux. Après les inondations de juillet 2021, en province de Liège, des volontaires avaient alimenté en carburant les pompes utilisées par les pompiers afin de vider les endroits inondés. "La motivation, la rigueur et l'esprit de corps font indéniablement partie des valeurs nécessaires à intégrer avant de s'engager", conclut la porte-parole. (Belga)