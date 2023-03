Les Belges à l'étranger - Arsenal enfonce Everton et consolide sa première place

C'était la 12e fois cette saison qu'Arsenal enchaînait deux matches avec le même onze de départ et cela lui a réussi même si, en première période, il a longtemps piétiné au milieu du jeu face à des 'Toffees' plus volontaires. Les 'Gunners' ont ouvert le score dès leur première occasion par Bukayo Saka, auteur de son dixième but en championnat (40e, 1-0) Du coup, les Londoniens ont retrouvé leur tranchant et ont doublé l'écart par Gabriel Martinelli (45e+1, 2-0). En début de seconde période, les 'Gunners' ont fait souffrir leurs adversaires, mais l'efficacité leur faisait défaut jusqu'à ce que Martin Odegaard n'inscrive son neuvième but de la saison (71e, 3-0). D'une petite reprise, Martinelli a porté à onze son total de goals marqués en Premier League.(80e, 4-0). (Belga)