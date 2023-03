Lufthansa prévoit des lits doubles dans ses avions

Lufthansa a présenté mardi Allegris, son nouveau produit sur les longs courriers. C'est au sein de cette offre que se présente 'Suite Plus', une suite pour deux personne avec une porte qui peut être refermée, une grande table et deux larges sièges qui peuvent se transformer en lit double. Les passagers ont aussi la possibilité de commander un menu de luxe quand ils le souhaitent. Selon le quotidien Bild, un ticket aller-retour se négocierait à plus de 10.000 euros. "La 'First Class Suite Plus' offre un sentiment de privatisation et d'exclusivité comme une chambre d'hôtel, mais à 11.000 mètres d'altitude", commente le CEO de la compagnie, Jens Ritter. L'offre sera proposée dès 2024 dans les nouveaux Airbus A350 longs courriers que Lufthansa va recevoir. La compagnie envisage également quelques transformations dans d'autres catégories de voyage. Dans la classe business, des suites vont aussi voir le jour avec des portes coulissantes. En classe 'premium economy', il sera possible de bénéficier d'un espace plus grand pour ses jambes. Le produit Allegris sera disponible sur plus de 80 nouveaux avions longs courriers (A350, Boeing 777 et 787) et aussi sur des appareils existants comme les Boeing 747. Quelque 27.000 sièges seront remplacés dans le cadre de ce projet. (Belga)