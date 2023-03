Météo - Du soleil prévu sur tout le pays mercredi après-midi

Les conditions évolueront peu durant la nuit de mercredi à jeudi, avec un ciel serein. Les minima descendront entre -7°C dans certaines vallées ardennaises, -3°C sur le centre et 0°C au littoral. Jeudi, le soleil dominera tout au long de la journée sur l'ensemble du pays. Les maxima seront en légère hausse, avec des valeurs comprises entre 5°C sur les Hautes-Fagnes, 8°C sur le centre et 9°C en Gaume. Le vent de nord-nord-est soufflera modérément. Vendredi, le temps sera très gris en matinée avec l'arrivée de nombreux nuages bas depuis le nord du pays. Le reste de la journée, il fera encore très nuageux avec la possibilité d'un peu de bruine, surtout dans le nord. Sur le sud-est de l'Ardenne et en Gaume, le soleil devrait s'imposer davantage. Les maxima seront compris entre 1°C et 7°C. Le vent sera modéré de nord-est, avant de s'orienter au secteur nord. (Belga)