Météo - Un temps sec, ensoleillé mais toujours froid ce mercredi

Ce mercredi soir et cette nuit, le ciel sera pratiquement serein. Les minima se situeront entre 0 degré en bord de mer et localement -7 ou -8 degrés dans certaines vallées ardennaises, avec des valeurs proches de -3 ou -4 degrés dans le centre du pays. Jeudi, le soleil sera omniprésent. Après les gelées matinales, les températures remonteront vers des valeurs de 4 ou 5 degrés en haute Ardenne à 8 degrés dans le centre et 9 degrés en Lorraine Belge. Vendredi, les nuages seront prédominants mais le temps restera sec à une ondée près. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés dans le nord-ouest du pays. (Belga)