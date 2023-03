Pas de train entre Lille Flandres et Tournai entre le 1er et le 16 avril

L'objet des travaux est le renouvellement d'installations techniques à la bifurcation de Froyennes (au croisement des lignes 94 et 75A). Infrabel "remplacera plus de 18 km de rails et 14 km de traverses entre Froyennes et la frontière, et posera de nouveaux aiguillages et modernisera deux passages à niveau", précise-t-il. Un passage à niveau sera également supprimé (à Blandain) et le couloir sous voies en gare de Froyennes sera allongé. (Belga)