Près d'1,5 milliard d'enfants privés de protection sociale dans le monde, selon l'Unicef

Entre 2016 et 2020, le nombre d'enfants de 0 à 15 ans ayant été privés de mesures de protection sociale a augmenté de 50 millions. Selon le rapport, les taux de couverture des prestations à l'enfance et aux familles ont baissé ou stagné dans toutes les régions du monde sur cette même période, s'éloignant de facto de la réalisation de l'Objectif de développement durable (ODD) des Nations Unies visant à atteindre une couverture de protection sociale significative d'ici à 2030. L'Amérique latine et les caraïbes sont particulièrement concernées par cette baisse, passant de 52 à 41%. Si la majeure partie de l'Asie et de l'Afrique n'est pas touchée par cette diminution, la couverture en protection sociale a l'enfance n'y augmente pas non plus, stagnant entre 11 et 28% en fonction des régions. Les enfants privés de protection sociale sont plus vulnérables à la pauvreté, à la maladie, à l'absence de scolarité et à une mauvaise alimentation. Les risques en matière de mariage des enfants et de travail des enfants sont également exacerbés, précise le rapport. L'OIT et l'Unicef formulent donc plusieurs propositions qui permettraient d'aboutir à la protection sociale universelle de tous les enfants, notamment des investissements dans les prestations à l'enfance, la mise en place de systèmes de protection sociale inclusifs et le financement de ceux-ci grâce à une augmentation de l'allocation budgétaire destinée aux enfants, ou encore le renforcement de la protection sociale des parents et des personnes dispensant des soins. (Belga)