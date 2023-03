TC Bruges - Trois ans de prison après opposition pour trafic d'êtres humains via le port de Zeebrugge

Les faits se sont déroulés le 3 février 2019. Ce jour-là, une Fiat Punto munie d'une plaque d'immatriculation italienne s'est présentée au port de Zeebrugge afin d'embarquer sur le ferry "Pride of York". À bord du véhicule se trouvaient, d'après les papiers, les Italiens Simone U. et Gaetano M. Cependant, le passager ne ressemblait pas exactement à la photo figurant sur sa carte d'identité. Finalement, la personne s'est avérée être l'Albanais Armir S. Ses vrais documents ont été trouvés dans la boîte à gants du véhicule. Ce dernier a été condamné à six mois de prison ferme pour avoir falsifié une carte d'identité. Le chauffeur Simone U. a admis que son intention était d'emmener S. au Royaume-Uni. Le Milanais s'était d'abord rendu à Bruxelles en voiture avec son compatriote Gaetano M., qui n'a été arrêté que quelques mois plus tard. Bien que le trafic d'êtres humains ait été élaboré en Italie, Mateo G. aurait été responsable de l'organisation pratique en Belgique. Ce dernier ne s'est pas présenté à son procès. Le 8 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Bruges l'a condamné à 37 mois de prison ferme. Ses co-prévenus italiens ont également écopé de 30 mois de prison avec sursis. Mateo G. est actuellement en détention provisoire pour d'autres infractions. (Belga)