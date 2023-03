TC Charleroi - Dix ans de prison avec arrestation immédiate contre un fugitif pour des faits de mœurs

Le prévenu, connu pour être professeur de danse dans la région de Charleroi, a commis plusieurs faits de mœurs à l'encontre de plusieurs victimes lors de soirées. D'abord sympathique avec ses futures victimes, il n'hésitait pas ensuite à leur "sauter dessus", avait rappelé le ministère public. Me Baudart, avocate de deux des parties civiles, avait décrit un homme au comportement de prédateur prenant régulièrement contact avec ses futures victimes via les réseaux sociaux. Cette dernière insistait également sur les souffrances encore visibles auprès des victimes. Une peine de huit ans de prison avait été requise contre le prévenu, jugé par défaut et qui se trouve dans la nature depuis 2020 et la dénonciation des faits. Ce dernier fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen et fut déjà condamné le 11 septembre 2019 à 37 mois de prison avec un sursis probatoire de 5 ans pour des faits similaires. L'homme en fuite n'a pas respecté ses conditions probatoires. (Belga)