Trofeo Laigueglia - Victoire de Nans Peters à Laigueglia

Le natif de Grenoble enlève à 28 ans son 3e succès en carrière, après la 17e étape du Giro en 2019 et la 8e étape du Tour de France en 2020. Second vainqueur français de l'épreuve après Pascal Chanteur en 1998, Nans Peters succède au Slovène Jan Polanc au palmarès de la première course cycliste de la saison en Italie. (Belga)