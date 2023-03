Une "action internationale est nécessaire d'urgence" en RDC, selon 11.11.11.

Le site minier de Rubaya en RDC est tombé entre les mains des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda la veille d'un retrait programmé de tous les groupes armés dans la région. Ce retrait avait été convenu à la mi-février par les dirigeants de plusieurs États d'Afrique de l'Est. Il était censé s'achever à la fin du mois de mars. Selon 11.11.11, la Belgique doit intervenir pour faire respecter le cessez-le-feu convenu : "Au niveau diplomatique, notre pays est étroitement lié aux différents acteurs de la région de par ses anciens liens coloniaux. Et il a commencé cette année à siéger au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le troisième mandat de son histoire. De plus, en tant que pays importateur de minéraux, nous portons une responsabilité directe." Rubaya est un lieu qui regorge de métaux précieux comme l'étain, la cassitérite ou le coltan, mais qui revêt également une importance stratégique. Le site se trouve à peine à 50 km de Goma et peut permettre au M23, qui contrôle déjà plusieurs routes, de poursuivre sa progression vers la capitale du Nord-Kivu. Si cela se concrétise, les 2 millions d'habitants de Goma ne pourront plus être approvisionnés que depuis Rubavu, du côté rwandais de la frontière. "Cette avancée constitue une sérieuse menace pour la stabilité de la région et le bien-être des personnes qui y vivent", a déclaré un collaborateur local du 11.11.11. (Belga)