Vingt admissions forcées en psychiatrie chaque jour

La majorité des mises en observation ont lieu en Flandre (4.396). Ce chiffre est beaucoup plus élevé qu'en Wallonie (2.043) et à Bruxelles (1.109). La plupart des admissions forcées ont lieu chez des personnes âgées de 20 à 30 ans. Mais 303 mineurs ont également été hospitalisés de force en 2021. Selon le SPF Santé publique, une admission sur 10 en psychiatrie est forcée. Dans un nouveau rapport, les experts demandent plus de temps pour évaluer si une telle admission forcée est vraiment nécessaire. Ils préconisent donc d'abord une période d'observation. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne s'y intéresse et travaille à une modernisation de la loi, qu'il veut faire passer au parlement avant la fin de cette législature. Trois conditions doivent actuellement être réunies pour une admission forcée: la personne doit représenter un danger pour autrui ou pour elle-même, elle doit souffrir d'un trouble mental et il n'existe pas d'autres alternatives de prise en charge. (Belga)