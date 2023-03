Aramco prépare son entrée au capital de la filiale thermique et hybride de Renault/Geely

Aramco pourrait "devenir éventuellement actionnaire minoritaire" de cette filiale baptisée "Horse", qui produira des moteurs essence et diesel, des boîtes de vitesse et des systèmes d'hybridation, pour électrifier des voitures thermiques. L'investissement d'Aramco "viserait à soutenir le développement de solutions de carburants synthétiques et de technologies d'hydrogène de nouvelle génération" dans la nouvelle entreprise, précise le communiqué. Ce partenariat doit "donner une longueur d'avance dans la course à la technologie thermique à très faibles émissions", a déclaré le directeur général de Renault Luca de Meo, cité dans le communiqué. Aramco apporterait également "un savoir-faire unique" en matière de "carburants synthétiques et d'hydrogène", selon M. de Meo. Geely et Renault doivent conserver des parts égales dans cet attelage franco-chinois qui comptera 19.000 employés en Europe (Espagne, Roumanie et Suède), en Chine et en Amérique du Sud, avec 17 usines et cinq centres de R&D partagés. (Belga)