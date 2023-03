Argenx a creusé ses pertes l'an dernier

La société flamande mène des recherches sur des médicaments contre le cancer et les maladies auto-immunes graves à partir d'anticorps présents dans le sang des lamas. Son premier médicament - Vyvgart - est un traitement pour la myasthénie grave, une maladie musculaire rare. Argenx avait déjà signalé avoir réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires plus élevé que prévu avec ce médicament: 401 millions de dollars. Pour le seul quatrième trimestre, il s'agissait de 173 millions de dollars. Sur le plan opérationnel, l'entreprise est cependant toujours déficitaire, de 720 millions de dollars l'année dernière. Un an plus tôt, elle l'était de 348,7 millions de dollars. Le résultat net affiche une perte de près de 710 millions de dollars. Dans le secteur de la biotechnologie, de telles pertes d'exploitation importantes, dues à la recherche coûteuse de médicaments, ne sont pas inhabituelles. (Belga)