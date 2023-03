Arrestation d'un jeune homme suspecté de vols à main armée dans la Région bruxelloise

Un premier braquage a eu lieu le 4 février et, rapidement, les braquages se sont succédé de manière quasi quotidienne. Les lieux visés étaient des pharmacies, des librairies, des supermarchés, une bijouterie et un salon de massage. L'auteur était souvent armé et n'hésitait pas à utiliser la violence pour menacer les victimes. À l'exception du vol de la bijouterie, le butin final était toujours relativement faible. Les équipes de la recherche locale, section Vols, ont visionné des heures d'enregistrement de caméras et ont ainsi pu retracer dans une certaine mesure les allées et venues du suspect, ce qui a mené à son interpellation le 16 février. Une perquisition a permis de récupérer des vêtements ainsi qu'un vélo utilisé pour certains des vols. L'homme a été mis à la disposition d'une juge d'instruction après avoir été interrogé par les services de police. Il a, à ce stade, été inculpé pour quatre de ces faits et a été placé sous mandat d'arrêt. L'instruction se poursuit concernant les autres faits, précise la police. "Depuis l'arrestation du suspect, aucun fait nouveau n'a été repéré dans la région", ajoute-t-elle. (Belga)