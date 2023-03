Assises Bruxelles - Mohamed Billali reconnu coupable de vol avec circonstance aggravante de meurtre

Les jurés ont estimé tout d'abord que le vol était établi, car Mohamed Billali est filmé, le 29 mai 2016, sortant de l'immeuble de la victime avec plusieurs couches de vêtements qu'il ne portait pas en entrant. Les images permettent de distinguer qu'il porte un sac qu'il n'avait pas non plus en arrivant, ainsi qu'un objet brillant dans la main droite. Les jurés ont ensuite considéré que Mohamed Billali s'est "acharné sur la victime, avec l'intention manifeste d'attenter à sa vie", compte tenu des nombreuses plaies par objet tranchant et piquant relevées sur son corps, de la profondeur de ces plaies et de leur localisation dans des zones vitales de l'organisme. La version de Mohamed Billali, selon laquelle il n'a fait que se défendre face à la victime qui voulait le forcer à des relations sexuelles, "n'est pas crédible" selon les jurés. "Il est impossible que Phat Banh Gia ait enlevé le pantalon de Mohamed Billali tout en tenant dans sa main un couteau", ont-ils établi. "La tentative de viol n'est pas plausible", ont-ils affirmé, "tout portant à croire qu'il s'agit plutôt d'un vol qui a mal tourné" et que le meurtre a été commis "pour assurer l'impunité du vol". (Belga)