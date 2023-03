Challenger de Pau - Zizou Bergs éliminé au deuxième tour

Bellier rencontrera en quarts de finale le vainqueur du duel français entre Mathias Bourgue (ATP 427), issu des qualifications, et Ugo Humbert (ATP 89), deuxième tête de série. Sorti des qualifications, Joris De Loore (ATP 200) s'est qualifié mardi pour le deuxième tour, en battant le Slovaque Lukas Klein (ATP 140) 3-6, 6-3, 7-6 (7/4), et affrontera l'Autrichien Jurij Rodionov, 133e mondial et 8e tête de série. Raphael Collignon (ATP 235) n'avait pu, lui, franchir le cap du premier tour des qualifications. (Belga)