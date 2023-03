Coupe de Belgique - L'Union se déplace à l'Antwerp pour une place en finale après 109 ans d'absence

Le 1er février dernier, l'Union avait pris une option sur la qualification pour la finale en l'emportant 1-0 au Parc Duden, grâce à une tête de Nieuwkoop au bout d'un match pauvre en occasions. Les hommes de Karel Geraerts avaient déjà pris l'ascendant psychologique, deux semaines plus tôt, en disposant de l'Antwerp 2-0 en championnat. Si l'Union Saint-Gilloise a en effet dominé le club anversois lors des deux derniers duels, elle se trouve actuellement dans une situation difficile après n'avoir pris qu'un point et concédé neuf buts au cours de ses trois derniers matchs. L'Antwerp, qui est plus en réussite en championnat avec 7 points empochés sur 9, a ainsi réussi à se rapprocher au classement et se trouve désormais à deux longueurs des Unionistes, eux-mêmes à 10 points du leader Genk. L'Antwerp possède le palmarès le plus fourni des deux adversaires en Coupe de Belgique, avec trois trophées conquis (1955, 1992 et 2020) sur quatre finales disputées, dont le plus récent glané lors de la saison 2019-2020, perturbée par le Covid-19. Les deux victoires de l'Union remontent à ses deux seules finales disputées, au début du siècle dernier, en 1913 et en 1914, soit il y a 109 ans. Mardi, Malines s'est défait de Zulte Waregem pour devenir la première équipe qualifiée pour la finale. Les Sang et Or ont remporté le match retour dans leur propre stade (1-0), après avoir gagné le match aller au stade du Essevee (1-2) le 2 février dernier. (Belga)