Coupe du monde de biathlon - Johannes Boe poursuit son sans-faute en sprint, Florent Claude 24e

Boe a réussi un 10 sur 10 au tir et s'est imposé en 22:39.6. Le Norvégien a remporté tous les sprints qu'il a disputés cette saison, les six de Coupe du monde et celui des récents Mondiaux d'Oberhof. Il décroche son 15e succès individuel de l'hiver, dont 12 en Coupe du monde, et est tout près du record de 16 victoires individuelles en une saison, qui lui appartient depuis 2018/2019. Son frère Tarjei Boe, lui aussi infaillible au tir, a pris la deuxième place à 30 secondes, devant deux autres Norvégiens: Vetle Christiansen (1 faute au tir), troisième à 1:15.2, et Endre Stroemsheim (0 faute), quatrième à 1:17.9. Claude a pris la 24e place à 2:24.2 avec une faute au tir. Thierry Langer (1 faute) a fini 28e à 2:29.9 et César Beauvais, auteur d'un sans-faute sur le pas de tir, a terminé 70e à 3:45.5. Sturla Laegreid, le plus proche concurrent de Boe au classement général, était absent après avoir été testé positif au Covid-19. En conséquence, Boe (1.229 points) porte son avance à plus de 300 points sur Laegreid (920) au général. Florent Claude (280) est 20e et Thierry Langer (37) 54e. L'étape de Nove Mesto se poursuit vendredi avec le sprint féminin. Les deux poursuites sont au programme samedi. Un relais mixte et un relais mixte simple se tiendront dimanche. (Belga)