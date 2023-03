Euro d'athlétisme en salle - Crestan savait qu'il devait bien "aborder la course tactiquement" pour arriver en demies

"Avancer est ce qui compte à ce stade", a poursuivi Crestan. "J'avais prévu que la façon dont j'abordais ma course tactiquement serait décisive et cela s'est avéré être la vérité. J'ai couru un solide 200 mètres final et je me suis retrouvé en tête au bon moment." Tibo De Smet et Aurèle Vandeputte ont eux été éliminés. Un coup dur pour De Smet, arrivé en Turquie avec le meilleur chrono européen de la saison. "J'ai senti de la fatigue dans les jambes après 400 mètres et après tu sais que cela devient difficile", a-t-il expliqué. "Je me sentais bien aujourd'hui et je n'ai pas vu venir cette élimination précoce. Difficile de dire ce qui n'a pas été, mais j'ai rapidement senti que la journée serait difficile". Vandeputte s'était réveillé avec un rhume et un mal de gorge. "Mais je ne veux pas utiliser cela comme excuse", a-t-il indiqué. "J'ai essayé de contrôler la course et de sortir à la fin, mais cela ne s'est pas produit. Je me sentais bien à l'entraînement, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai bloqué aujourd'hui, je ne peux vraiment pas en dire plus. Je dois laisser couler cela." (Belga)