Euro d'athlétisme en salle - Ismaël Debjani se hisse en finale du 1.500m

Debjani, dont le record de Belgique est de 3:36.38, a été devancé dans sa série par l'Italien Pietro Arese (3:43.97) et le Polonais Michal Rozmys (3:43.97). Les trois premiers de chacune des trois séries et les trois chronos restants les plus rapides avancent en finale, programmée vendredi (18h40 heure belge) à l'Ataköy Arena. Debjani, 32 ans, a réalisé le 11e temps total des séries. Le Britannique Neil Gourley (3:41.08) s'est montré le plus rapide de l'ensemble des 23 engagés. Les trois repêchés au temps ont disputé la même série que lui, la troisième. Le grand favori, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, tenant du titre et champion olympique de la distance, n'a pas forcé: troisième de la première série en 3:50.29, il a signé le 19e temps des engagés. (Belga)