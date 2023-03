Euro d'athlétisme en salle - Une "saine rivalité" entre Rani Rosius et Delphine Nkansa, au coude à coude sur 60 mètres

Rosius (22 ans) et Nkansa (21 ans) ont chacune réussi à battre leur record personnel le mois dernier. Et les deux jeunes Belges sont au coude à coude: la Limbourgeoise a couru en 7.20 pour devenir championne de Belgique le 19 février, alors que Nkansa avait remporté le meeting Ifam le 4 février en 7.21. Le record de Belgique de Kim Gevaert est à 7.10. "Je suis extrêmement impatiente d'y être", a expliqué Rosius auprès de Belga, depuis l'hôtel de la délégation belge à Istanbul. "J'espère courir une bonne course, et si possible rester en dessous de 7.20. Je veux me montrer et me qualifier pour les demi-finales. Mais cela reste à voir. Je n'ai pas vraiment le record de Belgique à l'esprit." Rani Rosius et Delphine Nkansa se tirent vers le haut avec leurs chronos, et elles parlent d'une "saine rivalité". "Rani et moi avons le même niveau et nous nous poussons mutuellement", a précisé Nkansa. "Cela reste très sportif, on en rit souvent ensemble. Je n'ai pas vraiment d'objectif précis à cet Euro, je vais simplement tout donner. Qui sait si une place en finale est possible, ou un record personnel. Je veux surtout encore engranger de l'expérience. Je me sens prête pour la course", a ainsi conclu la sprinteuse. (Belga)