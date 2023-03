EuroCoupe FIBA - Julie Allemand a repris la compétition avec Lyon qualifié pour les demi-finales

Les Lyonnaises se sont imposées une seconde fois 60 à 71 après une très nette victoire (88-58) à l'aller la semaine précédente. Julie Allemand est réapparue 13 minutes, le temps de délivrer 4 passes décisives et d'inscrire 2 points (1/2 à 2pts, 0/1 à 3pts). Blessée le 25 janvier, la meneuse des Belgian Cats avait notamment manqué les deux dernières rencontres de qualifications (en Allemagne et en Macédoine du Nord début février) de la Belgique, qui a décroché son billet pour l'Euro du 15 au 25 juin en Slovénie et en Israël. LDLC Lyon Asvel est qualifié pour les demi-finales pour y jouer soit d'autres Françaises, celles de Villeneuve d'Ascq (Hind Ben Abdelkader), soit les Espagnoles de Saragosse (Serena Lynn-Geldof). À l'aller, les Nordistes de Rachid Meziane, le sélectionneur des Belgian Cats, l'avaient emporté 84 à 68. Le retour a lieu jeudi soir (20h00) à Saragosse. Mercredi soir, Cadi La Seu et Elise Ramette (1 point, 2 rebonds, 3 assists en 28mn) ont été éliminés par Galatasaray. Déjà victorieuses de 25 points en Espagne (61-86), les Turques ont gagné 75 à 65 à domicile et joueront contre Elitzur Ramla ou Venise pour une place en finale. À l'aller, l'équipe israélienne de Maxuella Lisowa-Mbaka l'avait emporté de cinq unités (80-75) contre les Italiennes d'Antonia Delaere qui accueillent le match retour jeudi soir (19h30). (Belga)