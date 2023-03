Interdiction d'une manifestation de l'opposition prévue dimanche en Tunisie

Dans un communiqué, le préfet de Tunis, Kamel Feki, a indiqué que la demande "du prétendu Front de salut national" pour organiser une marche dimanche "n'a pas été approuvée car certains de ses dirigeants sont soupçonnés de complot contre la sûreté de l'État". Une vingtaine de personnalités dans les milieux politiques, médiatiques et des affaires ont été arrêtées en Tunisie depuis début février. Ces arrestations, vivement critiquées par des ONG locales et internationales, ont notamment visé des figures politiques de premier plan du FSN et sa principale composante, le parti islamo-conservateur Ennahdha. Le FSN a appelé à la manifestation de dimanche pour dénoncer "les arrestations politiques et les violations contre les libertés publiques et individuelles". Le président Kais Saied qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2025, a qualifié les personnes arrêtées de "terroristes" et affirmé qu'elles étaient impliquées dans un "complot contre la sureté de l'État". Amnesty International a qualifié la campagne d'arrestations de "chasse aux sorcières motivée par des considérations politiques". Le communiqué du préfet de Tunis n'a pas mentionné en revanche une manifestation prévue samedi de la centrale syndicale, l'UGTT, dans le centre de Tunis contre "le pouvoir d'un seul homme" du président Saied. L'UGTT, très influente sur la scène politique, est engagée dans un bras de fer avec M. Saied depuis l'interpellation le 31 janvier d'un responsable syndical dans la foulée d'un discours du président dénonçant une instrumentalisation du droit de grève "à des fins politiques. (Belga)