Invasion de l'Ukraine - Ukraine: Blinken demande à la Russie de prolonger l'accord céréalier

L'Initiative des céréales en mer Noire (appellation officielle de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports d'Ukraine) découle d'un accord scellé le 22 juillet et a permis de soulager la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre. Il a été reconduit mi-novembre pour les quatre mois d'hiver et expire le 18 mars. "Il est impératif que le G20 s'exprime au nom de l'extension et de l'élargissement de l'Initiative des céréales afin de renforcer la sécurité alimentaire des plus vulnérables", a déclaré à New Delhi M. Blinken aux ministres des Affaires étrangères du G20. "La Russie a délibérément et systématiquement ralenti son rythme d'inspections, créant un arriéré de navires qui pourraient livrer de la nourriture au monde aujourd'hui", a par ailleurs accusé M. Blinken, selon un compte rendu de ses propos. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov participe à la réunion du G20. L'accord a permis l'exportation de quelque 20 millions de tonnes de céréales. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 avait bloqué les navires en provenance du principal grenier à blé, Moscou s'inquiétant des actions navales ukrainiennes. (Belga)