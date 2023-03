ITF Trnava - Yanina Wickmayer rallie aussi les quarts de finale du simple

Wickmayer, 33 ans, a battu en huitièmes de finale la Slovaque Rebecca Sramkova (WTA 275) 6-2 et 6-4 après 1h13 de jeu. La Française Océane Dodin, 101e mondiale et 3e tête de série, sera son adversaire en quarts de finale. Wickmayer dispute également le double en compagnie de Greet Minnen avec qui elle compose la première tête de série N.1. Leurs adversaires en quarts de finale, qui se jouera plus tard dans la journée de jeudi, sont les Slovaques Ela Platenikova et Nina Vargova qui bénéficient d'une invitation. (Belga)