La Chambre adopte une résolution visant à défendre les droits humains en Égypte

Par ce texte, les députés demandent au gouvernement fédéral d'initier, avec d'autres États membres européens siégeant au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, une nouvelle déclaration conjointe faisant suite à la déclaration conjointe de mars 2021 sur la situation des droits humains en Égypte et de défendre une position européenne forte sur la crise des droits humains dans ce pays. Ils demandent aussi d'envisager toutes les initiatives diplomatiques possibles, tant bilatérales, au sein de l'Union européenne, que multilatérales, afin d'obtenir la libération des défenseurs des droits humains et des prisonniers politiques. Ils suggèrent également de proposer à l'Union européenne d'étudier l'opportunité d'imposer des sanctions individuelles contre des auteurs égyptiens de graves violations des droits humains, dans le cadre du nouveau régime européen de sanctions en matière de droits de l'homme en vigueur depuis décembre 2020. Porté par Ecolo-Groen via Simon Moutquin et Wouter De Vriendt, le texte original qui avait été déposé en juillet 2022 et mis à l'agenda juste avant la COP27 organisée à Sharm-el-Cheikh, a été largement modifié - édulcoré selon l'opposition - par un amendement global déposé par la majorité. Selon M. Moutquin, il s'agit toutefois de l'unique résolution émanant d'un parlement national de l'UE qui dénonce les violations des droits humains en Égypte. La résolution a été adoptée à l'unanimité. (Belga)