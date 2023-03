La Liga - Cadix demande "la suspension temporaire" de La Liga après une décision contestée du VAR

Le 16 janvier, Cadix avait été tenu en échec à domicile 1-1 par Elche. Les visiteurs avaient égalisé grâce à Ezequiel Ponce à la 81e minute. Cadix conteste la position de hors-jeu du buteur au départ de l'action, qui n'a été relevée ni par l'arbitre ni par le VAR. Face à cette "action malheureuse et négligente de l'équipe d'arbitrage", selon le communiqué publié mercredi soir, Cadix s'était tourné vers le Comité d'appel de la Fédération espagnole de football (RFEF) pour faire rejouer les dernières minutes du match à partir de l'annulation du but de Ponce. Les organes disciplinaires de la RFEF s'étant déclarés "incompétents" dans cette affaire, le club a décidé d'aller en appel auprès du TAS de Lausanne. Dans le cadre de cet appel, Cadix a demandé "l'adoption de mesures conservatoires consistant en la suspension temporaire de la compétition de première division, jusqu'à la résolution effective de la procédure par les instances compétentes". Et ce, afin de "sauvegarder l'intégrité de la compétition" et d'éviter "une altération indésirable de la compétition à la suite d'une erreur technique d'arbitrage manifeste, grave et négligente, qui, à ce jour, est encore réparable et réversible." Cadix occupe la 16e position de la Liga, avec 2 points d'avance sur le premier relégable, Valence. Elche est lanterne rouge. (Belga)