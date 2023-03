L'agence Fedasil veut autoriser le port des signes convictionnels

La secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) en a fait part mercredi en commission de l'Intérieur, interrogée par François De Smet (Défi). Il s'agit là d'inscrire dans un texte une tendance déjà en vigueur au sein de Fedasil. "Il y a aujourd'hui une certaine tolérance concernant le port des signes convictionnels", a précisé Mme de Moor. Les 2.600 travailleurs de Fedasil seront-ils concernés de la même manière ? De quel type de signes convictionnels précisément parle-t-on ? La réflexion est en cours au sein la direction de l'agence et des syndicats. "Fedasil s'est récemment saisi du sujet et a mené une analyse approfondie sur la question afin d'amender le règlement de travail sur le sujet", ajoute encore la secrétaire d'État. Une information confirmée par l'agence Fedasil, qui préfère toutefois ne pas commenter. (Belga)