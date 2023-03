PGA Tour - La PGA annonce une série de mesures pour rivaliser avec le LIV

Depuis son lancement, le LIV et ses dotations élevées offertes grâce au soutien de l'Arabie saoudite ont attiré plusieurs grands noms du golf: Lee Westwood, Dustin Johnson, Cameron Smith, Phil Mickelson, Sergio Garcia, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Bubba Watson, Ian Poulter et notre compatriote Thomas Pieters, entre autres. La PGA (Professional Golfers Association, l'association des golfeurs professionnels) a décidé une refonte radicale de son calendrier. Une série de tournois verront leur format se réduire en termes de nombre de participants et aucun cut n'interviendra après le 2e tour, comme le pratique déjà le LIV. D'autres tournois offriraient des exemptions aux joueurs bien classés. Jay Monahan, commissaire du PGA Tour, a présenté les grandes lignes de ces changements. La saison 2024 comprendra huit tournois limités à un nombre de de 70 à 78 joueurs. Ils se partageront une dotation de prix plus élevée et des points pour la FedEx Cup. Ces épreuves s'ajouteront aux quatre tournois majeurs, au Players Championship et aux trois tournois des playoffs de la FedEx Cup. Le PGA Tour a déclaré que les critères d'admissibilité pour ces tournois "limités" "récompenseront les plus performants" tout en continuant à offrir aux joueurs la possibilité de se qualifier, le classement de la FedEx Cup étant largement utilisé pour déterminer l'entrée. L'annonce a attiré l'ire de LIV Golf, le compte officiel du circuit dissident ayant tweeté : "L'imitation est la plus grande forme de flatterie. Félicitations au PGA Tour. Bienvenue dans le futur". (Belga)