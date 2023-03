Plus d'1,7 million de signatures pour l'initiative européenne contre la fourrure

L'initiative citoyenne européenne permet aux ressortissants de l'UE de solliciter auprès de la Commission européenne l'adoption d'une législation. Si au moins un million de signatures ont été récoltées, avec un nombre minimum dans au moins sept pays membres différents, la Commission est tenue de se prononcer sur le sujet de la pétition. L'objectif a donc été atteint pour cette initiative, clôturée mercredi soir, qui demande l'interdiction de l'élevage d'animaux à fourrure et de la mise sur le marché européen des produits issus de ces élevages. La pétition européenne a été lancée en mai 2022 et a réussi à récolter le seuil requis de signatures dans 21 États membres de l'UE, selon Gaia. En Belgique, 31.091 personnes y ont donc apporté leur soutien. L'initiative citoyenne a été clôturée plus tôt que prévu "en raison de l'impact potentiel qu'elle pourrait avoir sur la révision prochaine de la législation européenne sur le bien-être animal", explique Gaia. La Commission doit en effet publier d'ici la fin de l'année une proposition sur l'amélioration du bien-être animal. (Belga)